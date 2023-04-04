Диетолог Соломатина заявила, что отказ от сладкого улучшает работу мозга

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что отказ от сладкого способен улучшить работу мозга и благоприятно повлиять на состояние кожи и волос.
Диетолог Соломатина заявила, что отказ от сладкого улучшает работу мозга
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  • © Westend61

«Из-за сахара у человека появляется усталость, нежелание что-либо делать. Если мы откажемся от сладкого, то появится энергия, захочется жить, творить, мозг будет лучше работать», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, благодаря отказу от сахара очищается кожа, уменьшается отёчность.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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