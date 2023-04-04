Исследование: 23% россиян забрали своего домашнего питомца с улицы
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на группу «Ренессанс страхование» и пресс-службу сервиса «Гульдог».
Также выяснилось, что 23% респондентов подобрали питомца на улице, ещё 12% приютили животное с передержки, а 8% нашли животное с помощью случайного объявления в интернете.
В подарок питомца получили 7% опрошенных, из приюта взяли ещё 6%.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаки могут распознать своего хозяина даже среди близнецов.