Bloomberg: Warner Bros. планирует создать сериал по каждой из книг о Гарри Поттере
- Gettyimages.ru
- © Marco Antonio Dávila Torres / EyeEm
Как сообщает Bloomberg, в основу каждого сезона ляжет одна из семи книг литературного цикла. Ожидается, что сама Джоан Роулинг примет участие в работе над проектом и проследит, чтобы сериал соответствовал её первоначальному замыслу. Однако основным автором обновлённой истории она не будет.
Написанием сценария займутся другие авторы.
Ранее в сети были опубликованы фрагменты из личного дневника актёра Алана Рикмана о съёмках в «Гарри Поттере».