Bloomberg: Warner Bros. планирует создать сериал по каждой из книг о Гарри Поттере

Warner Bros. Discovery Inc. планирует снять сериал, основанный на серии книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.

Как сообщает Bloomberg, в основу каждого сезона ляжет одна из семи книг литературного цикла. Ожидается, что сама Джоан Роулинг примет участие в работе над проектом и проследит, чтобы сериал соответствовал её первоначальному замыслу. Однако основным автором обновлённой истории она не будет.

Написанием сценария займутся другие авторы.

Ранее в сети были опубликованы фрагменты из личного дневника актёра Алана Рикмана о съёмках в «Гарри Поттере».