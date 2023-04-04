Bloomberg: Warner Bros. планирует создать сериал по каждой из книг о Гарри Поттере

Короткая ссылка
Warner Bros. Discovery Inc. планирует снять сериал, основанный на серии книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.
Bloomberg: Warner Bros. планирует создать сериал по каждой из книг о Гарри Поттере
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Antonio Dávila Torres / EyeEm

Как сообщает Bloomberg, в основу каждого сезона ляжет одна из семи книг литературного цикла. Ожидается, что сама Джоан Роулинг примет участие в работе над проектом и проследит, чтобы сериал соответствовал её первоначальному замыслу. Однако основным автором обновлённой истории она не будет.

Написанием сценария займутся другие авторы.

Ранее в сети были опубликованы фрагменты из личного дневника актёра Алана Рикмана о съёмках в «Гарри Поттере».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить