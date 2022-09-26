«Доделай до конца. Это твоя история»: опубликованы записи из личного дневника Алана Рикмана о съёмках в «Гарри Поттере»

В сети появились фрагменты из личного дневника покойного актёра Алана Рикмана, известного по роли профессора Снегга в фильмах франшизы «Гарри Поттер». В своих записях он делился впечатлениями о съёмках и о своём герое, размышлял о взрослении коллег. Рикман считал, что должен довести работу в фильмах до конца, несмотря на диагностированный рак. Подробнее — в материале RT.

Издание The Guardian обнародовало выдержки из личного дневника актёра Алана Рикмана, исполнившего роль профессора Снегга в культовой франшизе «Гарри Поттер». Эти записи дают возможность проследить десятилетнюю закулисную жизнь актёра фильмов про волшебника со шрамом в виде молнии на лбу, а также узнать его отношение к судьбе своего героя.

Мировая премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень» состоялась в ноябре 2001 года. Тогда Рикман поделился в дневнике своей реакцией на увиденное. Актёр считал, что фильм заслуживает просмотра на большом экране, так как тогда он приобретает ту самую глубину и масштабность.

Актёр также написал о своей первой встрече с Джоан Роулинг, заявив, что стал её доверенным лицом в истории персонажа Снегга и она рассказала ему о прошлом героя.

«В беседе с ней (Джоан Роулинг. — RT) чувствуется, что она проживает эти истории, а не придумывает их. Она словно ручей, бурлящий всякими «Что ж, видите ли, когда он был молод, произошло то-то, то-то и то-то», и никогда (не говорит. — RT) «Я хотела, (чтобы это было. — RT) так-то и так-то...», — писал актёр.

После съёмок фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», в 2005-м, врачи диагностировали у Алана Рикмана агрессивную форму рака простаты. Вскоре, в начале января 2006-го, актёра положили в больницу Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле для проведения операции. Тогда Рикман написал, что предоперационная похожа на съёмочную площадку, так как ничто в ней не кажется реальным.

Несмотря на болезнь и серьёзную операцию, актёр не бросил свою роль и вскоре после выписки приступил к работе. В конце января писал, что начались съёмки пятой части «Гарри Поттера» — «Ордена Феникса». Рикман считал, что должен довести эту историю до конца.

«Наконец-то зелёный свет ГП5 («Гарри Поттер и орден феникса». — RT). Не чувствуется ни радости, ни грусти. Побеждает такой аргумент: «Доделай до конца. Это твоя история».

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

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Роль закрытого, никого не подпускающего к себе профессора Снегга меняла актёра — он замечал, что стоило ему надеть костюм героя, как образ полностью овладевал им. В апреле 2006-го Рикман писал, что характер Снегга поглощает его на съёмочной площадке — он перестаёт быть улыбчивым и разговорчивым, что для него в новинку. В этой же записи Рикман с радостью отметил, что актёр Дэниэл Рэдклифф обаятелен и легко справляется с ролью волшебника Гарри Поттера.

К слову, Алан Рикман не раз упоминал в личных записях юных коллег по фильмам, отмечая, как они выросли с момента первой части франшизы. Например, 29 декабря 2008 года актёр написал о ланче с Рэдклиффом, отмечая, что парню уже 19 лет.

«Ланч с Дэном Рэдклиффом в Cafe Cluny. Только что ему было 12, а сейчас — 19. Когда это произошло? Он чу́ток, красноречив и умён. А ещё у него квартира на три спальни в Нью-Йорке», — размышлял Рикман.

Перед съёмками двух глав фильма «Гарри Поттер и дары смерти» артист прочитал книгу, чтобы узнать о судьбе своего персонажа. Финал, придуманный Джоан Роулинг, впечатлил Рикмана: он писал, что его герой умер героически, пронеся через всю жизнь любовь к одной женщине — Лили Поттер.

«Дочитал последнюю книгу о Гарри Поттере. Снегг геройски погибает, своим детям Поттер описывает его как одного из храбрейших людей, которых ему доводилось знать. Также он назвал своего сына Альбусом Северусом. Получилась хорошая преемственность. Один маленький клочок информации от Джо Роулинг семь лет назад — Снегг любил Лили — стал для меня спасательным кругом, за который я мог держаться», — отмечал актёр.

Трогательно описал артист и съёмки сцены смерти профессора Снегга, отмечая что он снова вместе с «Дэном, Эммой и Рупертом» десять лет спустя. Рикман заявил, что изначально режиссёр ленты Дэвид Йейтс хотел, чтобы Лорд Волан-де-Морт убил профессора Снегга с помощью запрещённого заклинания «авада кедавра», но многие, включая Рикмана, были против, так как знали, что поклонники не придут в восторг от подобных расхождений с оригинальным произведением. Дело в том, что заклинание приводит к немедленной смерти, а по сюжету Снегг должен был успеть выдать всю правду о прошлом Гарри. В итоге команде удалось переубедить режиссёра — в сцене убийства Снегг умер от укусов Нагайны, змеи Тёмного лорда.

Последний съёмочный день «Гарри Поттера» состоялся 29 марта 2010 года. Записи актёра передают его эмоции в тот момент: он не мог поверить в то, что проект завершился. В этот день документалисты вели съёмки и просили артистов поделиться эмоциями. Алан Рикман предпочёл не рассказывать о своих чувствах публично.

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«Немного сложно во всё это поверить. По-моему, такая завершённость шокировала даже Дэниэла (Рэдклифф. — RT). Казалось, камеры были повсюду (для документальной съёмки). (Меня спросили. — RT) «Какие ощущения?» До того, как ты это почувствовал; до того, как это чувство обрело имя. «Это личное, и я не буду им делиться вот так», — выдавил я, показывая на объективы (камер. — RT), — писал Алан Рикман. — Эти коробки (для киноплёнки. — RT) наполнены чем-то завершённым. Спасибо, Джо».

В июле 2011-го, в день премьеры последнего фильма саги в Лондоне, актёр написал, что поттероманы были рады финалу истории. По его словам, тысячи людей толпились на Трафальгарской площади, кричали и напевали: «Снегг, Снегг, Северус Снегг…»

Алан Рикман скончался 14 января 2016 года. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Помимо франшизы «Гарри Поттер», актёр снимался в таких лентах, как «Крепкий орешек», «Реальная любовь», «Разум и чувства», «Догма», и других.