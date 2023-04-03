В АТОР рассказали об интересных местах для отдыха с «тёмной» историей

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили интересные места для отдыха с «тёмной» историей. Одним из таких мест названа заброшенная тюрьма строгого режима на архипелаге островов Ислас-Мариас, прозванная «мексиканским Алькатрасом».
В АТОР рассказали об интересных местах для отдыха с «тёмной» историей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В список также попал канадский хостел Ottawa Jail, на месте которого в прошлом находилось исправительное учреждение, передаёт Inforeactor.

«В России тоже есть туристические места, созданные на месте исправительных учреждений», — отметили в АТОР.

В качестве примера приводится хостел в Тобольске.

«С 1855 года до 1989 года здесь находилась тюрьма строгого режима. В ней в разное время побывали В. Короленко, Ф. Достоевский, Н. Чернышевский», — говорится в сообщении.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович назвал самые популярные направления для отдыха в мае.

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