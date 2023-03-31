Специалист Данилович: Турция и Россия стали самыми популярными направлениями для отдыха в мае

Управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович назвал самые популярные направления для отдыха в мае.

«Один из ключевых факторов — то, что стало больше доступных направлений. После землетрясений в Турции объём продаж в эту страну у нас сократился, но она по-прежнему занимает первое место — это примерно 30%», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на втором месте — Россия (24%), на третьем — Египет (20%), на четвёртом — ОАЭ (около 15%).

Как отметил Данилович, Таиланд, Маврикий, Мальдивы и Абхазия — это уже небольшие объёмы.

«Китай открылся, но обширной полётной программы в Китай пока нет», — заключил он.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.