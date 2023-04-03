Диетолог Соломатина назвала молоко важным продуктом в рационе пожилых людей
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«Это костная ткань, иммунная и сердечно-сосудистая системы, энергия. Это и сумеречное зрение, и когнитивные возможности, и нормальное запоминание, что для пожилых очень важно», — сказала Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24».
Вместе с тем, отметила эксперт, у некоторых людей молоко может вызывать аллергию или проблемы с ЖКТ.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.