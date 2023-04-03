Диетолог Белоусова: после шести вечера есть можно и нужно

Короткая ссылка
Врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что интервал между приёмами пищи, превышающий 12 часов, может быть вреден для здоровья.
Диетолог Белоусова: после шести вечера есть можно и нужно
  • Gettyimages.ru

«Если не есть более 12 часов, то начнутся очень неблагоприятные колебания уровня глюкозы в крови. Это ничего хорошего с точки зрения эндокринологии человеку не принесёт, поскольку глюкоза — это основной питательный элемент для многих клеток нашего организма, прежде всего для клеток головного мозга», — сказала она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, человеческий организм не может без вреда для здоровья обходиться без питания по 12 и более часов.

«Поэтому после шести часов вечера есть можно и нужно», — отметила Белоусова.

Она рекомендовала употреблять вечером лёгкую, некалорийную пищу, к примеру, творог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить