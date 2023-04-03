Диетолог Белоусова: после шести вечера есть можно и нужно

Врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что интервал между приёмами пищи, превышающий 12 часов, может быть вреден для здоровья.

«Если не есть более 12 часов, то начнутся очень неблагоприятные колебания уровня глюкозы в крови. Это ничего хорошего с точки зрения эндокринологии человеку не принесёт, поскольку глюкоза — это основной питательный элемент для многих клеток нашего организма, прежде всего для клеток головного мозга», — сказала она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, человеческий организм не может без вреда для здоровья обходиться без питания по 12 и более часов.

«Поэтому после шести часов вечера есть можно и нужно», — отметила Белоусова.

Она рекомендовала употреблять вечером лёгкую, некалорийную пищу, к примеру, творог.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.