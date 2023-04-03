Стала известна дата выхода комедийного сериала «Друг на час»

Новый юмористический многосерийный проект, главные роли в котором исполнили Борис Дергачёв и Сергей Шакуров, выйдет на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER. Над созданием сериала работала команда, запустившая «Идеальную семью» и «Отпуск».

В центре сюжета нового комедийного сериала от компании 1-2-3 Production, сообщает пресс-служба ТНТ, — бывший заведующий отделением педиатрии Николай Сергеевич, потерявший смысл жизни после выхода на пенсию. По стечению обстоятельств он сталкивается с молодым, энергичным, но несколько инфантильным Лёхой, который работает «другом на час». В результате герои ударяются во все тяжкие в попытке заработать денег и обрести вкус к жизни.

Кресло режиссёра-постановщика занял Александр Бойков, известный по работе над сериалом «Отпуск». Над сценарием работали Эмиль Никогосян («Чемпионы», «Идеальная семья») и Александр Маркин.

В работе над «Другом на час» помимо Сергея Шакурова и Дмитрия Дергачёва задействованы такие актёры, как Марина Васильева, Павел Деревянко, Елена Валюшкина, Виктор Бычков, Егор Корешков и другие.

«Участвовать в проекте я согласился в том числе из-за людей. Режиссёр и шоураннер Эмиль Никогосян, мои партнёры Сергей Каюмович Шакуров и Мариночка Васильева. С таким составом вообще не страшно, и даже плохой сценарий станет хорошим. Но нам со сценарием изначально сильно повезло. В первую очередь это сериал о том, как люди могут коммуницировать друг с другом. Как общаются внутри семьи, как общаются друзья. Он про понимание друг друга», — рассказал Борис Дергачёв.

«Друг на час» выйдет на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER 17 апреля.

Ранее стала известна дата выхода на ТНТ нового шоу популярного комика Павла Воли.