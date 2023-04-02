МЧС: в подмосковных Луховицах, Коломне, Дмитрове и Можайске зафиксировали подтопления

Несколько населённых пунктов в Подмосковье оказались подтоплены.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

«В Луховицах, Воскресенске, Дмитрове, Можайске, а также Коломне и Ступине зафиксировано подтопление. Осуществляется мониторинг ситуации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что спасатели в Луховицах помогают жителям выехать из подтопленной местности.

29 марта губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что с наступлением весны в Московской области произошло около 50 подтоплений в 22 городских округах.