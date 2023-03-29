В Подмосковье прокомментировали ситуацию с паводками

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С наступлением весны в Московской области произошло около 50 подтоплений в 22 городских округах. Губернатор Андрей Воробьёв заявил, что каждую ситуацию оперативно берут на контроль.
В Подмосковье прокомментировали ситуацию с паводками
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы сопровождаем паводковую ситуацию. Здесь всё под контролем», — сказал глава региона на совещании с правоохранительным блоком.

На местах подтоплений работают сотрудники администрации, задействованы профильные службы.

Также стало известно, что в Балезинском районе Удмуртии талые воды подтопили восемь придомовых территорий, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.

Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась, транспортное сообщение не нарушено.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске приняли меры подготовки к паводковому периоду.

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