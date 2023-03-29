В Подмосковье прокомментировали ситуацию с паводками
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы сопровождаем паводковую ситуацию. Здесь всё под контролем», — сказал глава региона на совещании с правоохранительным блоком.
На местах подтоплений работают сотрудники администрации, задействованы профильные службы.
Также стало известно, что в Балезинском районе Удмуртии талые воды подтопили восемь придомовых территорий, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.
Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась, транспортное сообщение не нарушено.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске приняли меры подготовки к паводковому периоду.