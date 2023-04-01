DJ Smash написал новый гимн Перми к 300-летию города

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Знаменитый российский музыкант и продюсер Андрей Ширман, известный как DJ Smash, написал композицию по просьбе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Отрывком исполнитель поделился в соцсетях.
DJ Smash написал новый гимн Перми к 300-летию города
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, в тексте песни, которую DJ Smash подготовил в качестве возможного гимна Перми, — строки о любви к городу и о характере местных жителей. Видео с исполнением фрагмента песни — куплета и припева — музыкант выложил соцсетях.

Конкурс на написание гимна Перми к 300-летию города был объявлен в 2020 году. Планировалось, что он пройдёт в два этапа. В ходе первого специальная комиссия должна была определить лучший текст, во втором — выбрать музыку. По итогам отбора три лучшие композиции должны были участвовать в интернет-голосовании.

В 2021-м губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к Ширману с просьбой сочинить песню.

Ранее о своих творческих планах рассказала Татьяна Буланова.

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