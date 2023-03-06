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Татьяна Буланова рассказала о творческих планах

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Певица Татьяна Буланова рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.
Татьяна Буланова рассказала о творческих планах
  • РИА Новости

«Уже скоро у меня выходит новый альбом «Таня, дыши», а сегодня практически на всех музыкальных платформах вышла песня «Ты взрослая» — это наша с Сашей Гонопольским коллаборация. Чуть позже снимем на неё клип», — заявила она в беседе с ФАН.

В понедельник, 6 марта, Буланова отмечает день рождения. По словам певицы, первым подарок ей вручил младший сын.

«Сегодня мы соберёмся в кругу семьи, а завтра я планирую встретиться с друзьями — людьми, которых я знаю в течение большой части своей жизни. Никакого специального концерта в свою честь я устраивать не собираюсь — просто посидим вместе и отметим», — сообщила она.

Ранее музыкант Вячеслав Бутусов рассказал о гастролях «Наутилуса Помпилиуса» и об изменениях звучания некоторых песен группы.

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