Стало известно, где будут снимать второй сезон сериала «Одни из нас»

Короткая ссылка
Второй сезон многосерийной драмы сервиса НВО, основанной на популярной компьютерной игре The Last of Us, будут снимать в Канаде. К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи, также актёрский состав может пополнить звезда картины «Шазам! Ярость богов» Закари Ливай.
Стало известно, где будут снимать второй сезон сериала «Одни из нас»
  • Gettyimages.ru

Новый сезон сериала «Одни из нас», как и большая часть первого, будет снят в Канаде, только на этот раз не в Калгари, а в Ванкувере. Детали сюжетной линии не раскрываются, известно лишь, что исполнители главных ролей Педро Паскаль и Белла Рамзи вернутся к своим персонажам — об этом создатели «Одних из нас» рассказали Deadline. В конце марта 2023 года исполнитель роли Шазама Закари Ливай в соцсетях выразил заинтересованность в участии в съёмках. Будет ли его призыв услышан — пока неясно.

Авторы сериала уточнили, что структура продолжения сериала пока не утверждена. В частности, есть вероятность, что экранизация растянется не на один, а на два сезона. Дата начала производства пока неизвестна.

Съёмки первых эпизодов сериала «Одни из нас» проходили в Канаде и США в 2021 году. После выпуска первых двух эпизодов НВО продлили постапокалиптическую драму на второй сезон — по уровню зрительского интереса «Одни из нас» заняли на сервисе второе место после приквела «Игры престолов».

Ранее стали известны подробности второго сезона «Дома дракона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить