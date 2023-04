Стало известно, где будут снимать второй сезон сериала «Одни из нас»

Второй сезон многосерийной драмы сервиса НВО, основанной на популярной компьютерной игре The Last of Us, будут снимать в Канаде. К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи, также актёрский состав может пополнить звезда картины «Шазам! Ярость богов» Закари Ливай.

Gettyimages.ru