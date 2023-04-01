Стало известно, где будут снимать второй сезон сериала «Одни из нас»

Второй сезон многосерийной драмы сервиса НВО, основанной на популярной компьютерной игре The Last of Us, будут снимать в Канаде. К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи, также актёрский состав может пополнить звезда картины «Шазам! Ярость богов» Закари Ливай.

Новый сезон сериала «Одни из нас», как и большая часть первого, будет снят в Канаде, только на этот раз не в Калгари, а в Ванкувере. Детали сюжетной линии не раскрываются, известно лишь, что исполнители главных ролей Педро Паскаль и Белла Рамзи вернутся к своим персонажам — об этом создатели «Одних из нас» рассказали Deadline. В конце марта 2023 года исполнитель роли Шазама Закари Ливай в соцсетях выразил заинтересованность в участии в съёмках. Будет ли его призыв услышан — пока неясно.

Авторы сериала уточнили, что структура продолжения сериала пока не утверждена. В частности, есть вероятность, что экранизация растянется не на один, а на два сезона. Дата начала производства пока неизвестна.

Съёмки первых эпизодов сериала «Одни из нас» проходили в Канаде и США в 2021 году. После выпуска первых двух эпизодов НВО продлили постапокалиптическую драму на второй сезон — по уровню зрительского интереса «Одни из нас» заняли на сервисе второе место после приквела «Игры престолов».

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