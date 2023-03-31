Климатолог Иошпа спрогнозировал улучшение погоды в Ростовской области 1 апреля

Климатолог ЮФУ Александр Иошпа прокомментировал сильный снегопад в Ростовской области.

В беседе с rostovgazeta.ru он заявил, что циклон быстро проходит, и уже 1 апреля погода будет налаживаться.

«Изменилась циркуляция атмосферы, произошёл заток холодного воздуха. Ночью на севере области была отрицательная температура, в Ростове — около нуля, вот и выпал снег», — пояснил Иошпа.

Тем временем в пресс-службе удмуртского Гидрометцентра рассказали, что в ближайшие дни метели в республике не ожидается, передаёт izhlife.ru.

«Напротив, ожидается поступление ещё более тёплого воздуха из южных регионов страны, а в начале следующей недели — с территории Казахстана», — отметили синоптики.

Ранее Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ, рассказал, какой будет погода в Удмуртии в апреле.