Климатолог Иошпа спрогнозировал улучшение погоды в Ростовской области 1 апреля

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Климатолог ЮФУ Александр Иошпа прокомментировал сильный снегопад в Ростовской области.
Климатолог Иошпа спрогнозировал улучшение погоды в Ростовской области 1 апреля
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  • © Andrew Bret Wallis

В беседе с rostovgazeta.ru он заявил, что циклон быстро проходит, и уже 1 апреля погода будет налаживаться.

«Изменилась циркуляция атмосферы, произошёл заток холодного воздуха. Ночью на севере области была отрицательная температура, в Ростове — около нуля, вот и выпал снег», — пояснил Иошпа.

Тем временем в пресс-службе удмуртского Гидрометцентра рассказали, что в ближайшие дни метели в республике не ожидается, передаёт izhlife.ru.

«Напротив, ожидается поступление ещё более тёплого воздуха из южных регионов страны, а в начале следующей недели — с территории Казахстана», — отметили синоптики.

Ранее Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ, рассказал, какой будет погода в Удмуртии в апреле.

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