Специалист Адаховский рассказал о погоде в Удмуртии в апреле

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Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ, рассказал, какой будет погода в Удмуртии в апреле.
Специалист Адаховский рассказал о погоде в Удмуртии в апреле
  • РИА Новости

«В связи с высокой нестабильностью атмосферных процессов этот месяц может быть как очень тёплым, так и аномально холодным. Диапазон средних месячных температур по городу Ижевску имеет значения от -2,9 до +9,6 °С», — цитирует эксперта izhlife.ru.

Как отметил Адаховский, в 2023 году регион входит в апрель с отсутствием снега, который является главным фактором, сдерживающим развитие природы.

«Вполне вероятно, что основное потепление, как обычно бывает, придёт со второй декады месяца, который начнётся с относительно прохладной погоды», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в конце марта ожидаются ночные температуры до -7 °С.

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