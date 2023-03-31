В ХМАО ожидается потепление до +10 °С

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается потепление в начале апреля.
В ХМАО ожидается потепление до +10 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Ralf Hinnerichs / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём в субботу, 1 апреля, возможны небольшие, местами умеренные осадки. Ветер до 13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха составит до +8 °С.

В воскресенье, 2 апреля, ожидается переменная облачность, ночью небольшие, умеренные осадки. Ветер также до 13 м/с, с порывами до 18 м/с. Воздух прогреется до +10 °С.

Также стало известно, что в Башкирии в начале апреля температура воздуха составит до +16 °С, передаёт mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр.

В субботу местами пройдёт небольшой дождь. Ночью 0...+5 °С, днём +11...+16 °С.

Ранее Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ, рассказал, какой будет погода в Удмуртии в апреле.

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