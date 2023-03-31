Началась реставрация дома Мастера из романа Булгакова в центре Москвы

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В Мансуровском переулке началась реставрация дома Мастера из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Здание — объект культурного наследия регионального значения.
Началась реставрация дома Мастера из романа Булгакова в центре Москвы

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Фасады дома отражают стиль оформления конца XIX — начала ХХ века.

«На днях реставраторы сделали интересную находку: на дверных ручках были обнаружены клейма фабрики Субботина, их расчистят и отреставрируют», — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты также восстановят белокаменный цоколь и фасад, отремонтируют кровлю, заменят часть брёвен.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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