Началась реставрация дома Мастера из романа Булгакова в центре Москвы
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Фасады дома отражают стиль оформления конца XIX — начала ХХ века.
«На днях реставраторы сделали интересную находку: на дверных ручках были обнаружены клейма фабрики Субботина, их расчистят и отреставрируют», — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Специалисты также восстановят белокаменный цоколь и фасад, отремонтируют кровлю, заменят часть брёвен.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.