Психолог Панфилова рассказала, какое влияние на здоровье человека может оказать этаж, на котором он живёт
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«Иногда очень некомфортно жить на первом этаже. Этаж очень низкий, психологически человек может себя чувствовать некомфортно — как в подвале», — заявила она в беседе с «МК в Питере».
По её словам, при недостатке дневного света может развиться и депрессивное состояние.
Что касается более высоких этажей, то лифты могут способствовать развитию клаустрофобии, полагает Панфилова.
«Человек начинает переживать за свою безопасность, он думает, что застрянет в нём», — предположила она.
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