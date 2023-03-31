Психолог Панфилова рассказала, какое влияние на здоровье человека может оказать этаж, на котором он живёт

Психолог Наталья Панфилова рассказала, какое влияние на здоровье человека может оказать этаж, на котором он живёт.

«Иногда очень некомфортно жить на первом этаже. Этаж очень низкий, психологически человек может себя чувствовать некомфортно — как в подвале», — заявила она в беседе с «МК в Питере».

По её словам, при недостатке дневного света может развиться и депрессивное состояние.

Что касается более высоких этажей, то лифты могут способствовать развитию клаустрофобии, полагает Панфилова.

«Человек начинает переживать за свою безопасность, он думает, что застрянет в нём», — предположила она.

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