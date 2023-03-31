Диетолог Тихомирова: после фастфуда обычная еда кажется невкусной

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова объяснила, почему после фастфуда хочется есть ещё больше, а обычная еда кажется невкусной.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в фастфуде много соли, жира, углеводов и усилителей вкуса.

«Когда человек регулярно питается фастфудом, он раздражает свои вкусовые рецепторы разнообразием этих пряных вкусов, которых очень много в такой еде. Это приводит к тому, что обычная еда начинает казаться просто невкусной», — пояснила Тихомирова.

Также, по её словам, фастфуд способен повышать уровень инсулина в организме, что и провоцирует аппетит.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.