Актёра Билла Скарсгарда не пригласили в приквел «Оно»

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Актёр Билл Скарсгард не появится в приквеле «Оно» — сериале Welcome to Derry («Добро пожаловать в Дерри»).
Актёра Билла Скарсгарда не пригласили в приквел «Оно»
  • Gettyimages.ru
  • © Rich Polk

В интервью для YouTube-канала Jake's Takes актёр заявил, что не получал приглашения сыграть клоуна Пеннивайза. Он посоветовал будущему исполнителю роли антагониста насладиться многогранностью персонажа и сыграть его по-своему.

Действие сериала развернётся в 1960-х. В проекте раскроется тайна происхождения монстра-людоеда, а также расскажут о том, как он попал в маленький городок.

Производством приквела занимается постановщик оригинальной ленты Андрес Мускетти, он же написал сценарий совместно с Барбарой Мускетти и Джейсоном Фуксом. Режиссёр снимет пилотную серию и несколько эпизодов проекта.

Пеннивайз — главный злодей киноадаптации одноимённой книги Стивена Кинга «Оно». Версия со Скарсгардом вышла на экраны в 2017 году и получила положительные отклики как зрителей, так и кинокритиков.

Ранее в сети вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Город астероидов».

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