Опубликован трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»

Американский режиссёр Уэс Андерсон представит на Каннском фестивале свой новый фильм «Город астероидов» (Asteroid City), в широкий прокат он выйдет 16 июня. Трейлер картины уже появился в сети.

О том, что работа будет представлена на фестивале, сообщает Deadline.

Фильм снят в узнаваемой стилистике Андерсона, известного такими фильмами, как «Королевство полной луны», «Семейка Тененбаум», «Отель «Гранд Будапешт», «Академия Рашмор» и другими.

В «Городе астероидов» снялись многие голливудские звёзды, в том числе Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон и Уиллем Дефо.

В подписи к трейлеру уточняется, что действие фильма, снятого в стиле ретрофутуризма, происходит в вымышленном американском городке в пустыне в 1950-е годы.