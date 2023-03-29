Опубликован трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»

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Американский режиссёр Уэс Андерсон представит на Каннском фестивале свой новый фильм «Город астероидов» (Asteroid City), в широкий прокат он выйдет 16 июня. Трейлер картины уже появился в сети.
Опубликован трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»
  • Gettyimages.ru

О том, что работа будет представлена на фестивале, сообщает Deadline.

Фильм снят в узнаваемой стилистике Андерсона, известного такими фильмами, как «Королевство полной луны», «Семейка Тененбаум», «Отель «Гранд Будапешт», «Академия Рашмор» и другими.

В «Городе астероидов» снялись многие голливудские звёзды, в том числе Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон и Уиллем Дефо.

В подписи к трейлеру уточняется, что действие фильма, снятого в стиле ретрофутуризма, происходит в вымышленном американском городке в пустыне в 1950-е годы.

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