Оперу «Флория Тоска» представят в Самаре 13 апреля
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Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу театра.
В постановке задействованы солисты, вошедшие в труппу в нынешнем сезоне.
Тенор Максим Зырянов исполнит партию Марио Каварадосси, баритон Максим Сударев — барона Скарпиа.
В роли Флории Тоски — заслуженная артистка Самарской области, лауреат премии «Онегин» Татьяна Ларина.
Ранее актриса Алина Воскресенская в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе в Театре сатиры, в том числе о спектакле «История любовная».