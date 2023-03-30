Оперу «Флория Тоска» представят в Самаре 13 апреля

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Оперу Джакомо Пуччини «Флория Тоска» представят в Самарском театре оперы и балета 13 апреля.
Оперу «Флория Тоска» представят в Самаре 13 апреля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу театра.

В постановке задействованы солисты, вошедшие в труппу в нынешнем сезоне.

Тенор Максим Зырянов исполнит партию Марио Каварадосси, баритон Максим Сударев — барона Скарпиа.

В роли Флории Тоски — заслуженная артистка Самарской области, лауреат премии «Онегин» Татьяна Ларина.

Ранее актриса Алина Воскресенская в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе в Театре сатиры, в том числе о спектакле «История любовная».

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