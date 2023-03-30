Агата Муцениеце рассказала, как обхитрила приёмную комиссию ВГИКа

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ей пришлось пойти на хитрость при поступлении во ВГИК.

После того как абитуриентка станцевала, прочитала стихотворение и отрывок из прозы, её попросили продемонстрировать вокальные способности.

По её словам, на этот случай у неё был заготовлен «хитрый план».

«Я знала одну малоизвестную песню на грузинском. Её и спела, рассчитывая, что в приёмной комиссии всё равно никто не знает ни слов, ни мелодии. А значит, можно не бояться облажаться», — рассказала она в интервью журналу Hello!.

По словам артистки, после зачисления она всё-таки призналась, что совершенно не умеет петь.

Муцениеце также отметила, что актёрская профессия была её детской мечтой, поэтому с ранних лет она занималась творчеством и участвовала во всевозможных конкурсах чтецов.

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