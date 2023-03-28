Актриса Воскресенская рассказала о работе в Театре сатиры

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Актриса Алина Воскресенская рассказала о работе в Театре сатиры, в том числе о спектакле «История любовная».
Актриса Воскресенская рассказала о работе в Театре сатиры
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

«Да, это была моя первая роль в профессиональном, не студенческом театре. Меня ещё в труппу не взяли, а я начала репетировать, Сергей Ишханович Газаров дал такой шанс. И благодаря этой постановке меня взяли в театр», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, она также играет в постановках «Тётка Чарли», «Пигмалион», «Арбенин. Маскарад без слов», «Дороги, которые нас выбирают», в детских спектаклях.

«Набираются разные хорошие роли, есть и постановки, где я просто танцую в массовке, но такие роли я тоже не обесцениваю. Допустим, в «Арбенине» танцую с ребятами в маске, моего лица вообще не видно, но время репетиций и процесс выпуска спектакля вспоминаю как одно из самых интересных, необычных и важных», — отметила Воскресенская.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с ФАН рассказала об актёре театра и кино, артисте эстрады, народном артисте РСФСР Андрее Миронове.

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