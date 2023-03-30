Участник «Фабрики звёзд» Юрий Титов рассказал об интиме на проекте

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Участник «Фабрики звёзд» Юрий Титов поделился интимными подробностями своего романа с коллегой на телепроекте.
Участник «Фабрики звёзд» Юрий Титов рассказал об интиме на проекте
  • globallookpress.com

Во время беседы с Яной Чуриковой он рассказал, что тогда, в 2004 году, у него были отношения с певицей Евгенией Волконской. Охваченный страстью, Титов зашёл в комнату, где, кроме Волконской, спали Ксения Ларина и несовершеннолетняя Алекса.

По словам артиста, у конкурсантов совсем не было личного пространства, а жить приходилось в довольно жёстких условиях. Теперь же Титов не считает своё поведение достижением.

«Я дурак просто… Я бы вряд ли сейчас это сделал. Это только в 19 лет такое можно», — цитирует артиста Starhit.

Ранее сообщалось о гонораре Альбины Джанабаевой за выступление.

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