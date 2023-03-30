Гонорар жены Меладзе Альбины Джанабаевой за выступление составил меньше 1 млн рублей

Гонорар певицы Альбины Джанабаевой, супруги исполнителя Валерия Меладзе, концерты которого ранее были отменены в ряде российских городов, составил 850 тыс. рублей. В частности, концерты Меладзе были отменены в Новосибирске, Барнауле и Кемерове, а также в Ростове-на-Дону.

Об этом пишет Life.ru.

Как уточняется, для команды из семи человек Джанабаева просит организаторов концерта предоставить бесплатную парковку на шесть машин в максимальной близости от площадки, две гримёрки, а также зеркало в пол, чай, кофе, хлеб, мясную, рыбную нарезку, фрукты, ягоды, семь порций салата.

Ранее появилась информация, что в Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием провести проверку певца и продюсера Валерия Меладзе в связи с возможными фактами финансирования им деятельности Вооружённых сил Украины.

Обращение на имя генпрокурора России направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.