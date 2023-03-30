Диетолог Аплетаева: крепкий чёрный чай может повысить давление у пожилых людей

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева заявила, что крепкий чёрный чай может быть вреден для здоровья пожилых людей.

«В связи с высоким содержанием кофеина крепкий чёрный чай может тонизировать и немного повышать давление. Для человека в возрасте, у которого есть гипертония, даже небольшое повышение давления уже имеет значение», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, такой чай способен усугубить и проблемы с ЖКТ.

«Крепко заваренный чёрный чай может раздражать желудок, если есть гастрит или какие-то другие подобные заболевания», — добавила Аплетаева.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.