Ветврач Князьков предостерёг от кормления домашних животных едой со стола
Кормить животное едой со стола или деликатесами неправильно, сообщил эксперт в интервью сайту «Аргументы и Факты».
Всё больше владельцев отдают предпочтение готовым кормам, содержащим ингредиенты для сбалансированного питания.
Такой корм содержит белки, жиры и углеводы в идеальном для домашних животных соотношении, способствующем здоровому росту и развитию, объяснил Князьков.
Готовый корм хорошего качества богат витаминами и минералами для улучшения внешнего вида шерсти и прочности костей, заключил специалист.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.