Ветврач Князьков предостерёг от кормления домашних животных едой со стола

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Ветеринарный врач Алексей Князьков дал советы владельцам домашних животных по подбору здорового рациона.

Кормить животное едой со стола или деликатесами неправильно, сообщил эксперт в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Всё больше владельцев отдают предпочтение готовым кормам, содержащим ингредиенты для сбалансированного питания.

Такой корм содержит белки, жиры и углеводы в идеальном для домашних животных соотношении, способствующем здоровому росту и развитию, объяснил Князьков.

Готовый корм хорошего качества богат витаминами и минералами для улучшения внешнего вида шерсти и прочности костей, заключил специалист.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.

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