Ветврач Князьков предостерёг от кормления домашних животных едой со стола

Ветеринарный врач Алексей Князьков дал советы владельцам домашних животных по подбору здорового рациона.

Кормить животное едой со стола или деликатесами неправильно, сообщил эксперт в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Всё больше владельцев отдают предпочтение готовым кормам, содержащим ингредиенты для сбалансированного питания.

Такой корм содержит белки, жиры и углеводы в идеальном для домашних животных соотношении, способствующем здоровому росту и развитию, объяснил Князьков.

Готовый корм хорошего качества богат витаминами и минералами для улучшения внешнего вида шерсти и прочности костей, заключил специалист.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.