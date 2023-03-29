Диетолог Денисова посоветовала изучать состав роллов перед покупкой

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Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова дала рекомендации по выбору роллов.
Диетолог Денисова посоветовала изучать состав роллов перед покупкой
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«Нужно в первую очередь обращать внимание на то, где продукт произведён. Сам производитель должен быть проверенным, это должна быть большая сеть, где качество регулируется. Всегда стоит смотреть, из каких ингредиентов приготовлен продукт», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Денисова, важно изучить и внешний вид роллов.

По словам эксперта, роллы не являются диетическим продуктом.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям» заявил, что в значительной части приготовленных в России роллов «Филадельфия» содержится кишечная палочка.

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