Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах кукурузной каши

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какими полезными свойствами обладает кукурузная каша.
Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах кукурузной каши
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«Клетчатка кукурузной каши формирует нормальный пищевой комок, способствует выведению солей тяжёлых металлов, различных токсинов, а также понижает холестерин и уровень сахара в крови», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в кукурузной каше также содержится фосфор и витамин Е.

Вместе с тем, отметила Соломатина, такая крупа может быть противопоказана при повышенной свёртываемости крови и заболеваниях ЖКТ.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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