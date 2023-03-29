Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах кукурузной каши

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какими полезными свойствами обладает кукурузная каша.

«Клетчатка кукурузной каши формирует нормальный пищевой комок, способствует выведению солей тяжёлых металлов, различных токсинов, а также понижает холестерин и уровень сахара в крови», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в кукурузной каше также содержится фосфор и витамин Е.

Вместе с тем, отметила Соломатина, такая крупа может быть противопоказана при повышенной свёртываемости крови и заболеваниях ЖКТ.

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