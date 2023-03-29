В Омской области похолодает до -18 °С

В Омской области в ближайшие дни ожидается похолодание.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Обь-Иртышского УГМС.

В четверг, 30 марта, ночные температуры составят -5...-10 °С, местами до -17 °С, днём до +2 °С.

В пятницу, 31 марта, прогнозируется -8...-13 °С ночью, местами до -18 °С. Днём потеплеет до -1...+4 °С.

Март закончится в регионе без существенных осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что в ряде регионов страны ожидается резкое похолодание.