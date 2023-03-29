Диетолог Дюваль назвала леденцы самыми вредными конфетами

Врач-диетолог Анжелика Дюваль выразила мнение, что самыми вредными конфетами являются леденцы, состоящие из сахара и ароматизаторов.

«Леденцы провоцируют резкие скачки сахара, которые нагружают поджелудочную железу», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, сладкая среда — лучшая для развития патогенных бактерий, вирусов и других микроорганизмов.

«Постоянное употребление таких конфет может спровоцировать различные воспалительные заболевания как во рту, так и в желудочно-кишечном тракте», — предупредила Дюваль.

Ранее Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.