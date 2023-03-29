Министр просвещения России рассказал об актуальности фильма «Нюрнберг»

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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поделился впечатлениями о фильме Николая Лебедева «Нюрнберг». Политик отметил, что необходимо снимать картины, в которых рассказывается правда о Великой Отечественной войне. Он также подчеркнул, что уроки Великой Отечественной войны не должны быть забыты, как и цена, которую нашей стране пришлось заплатить за победу.
Министр просвещения России рассказал об актуальности фильма «Нюрнберг»
  • РИА Новости

«Фильм «Нюрнберг»… Я его с детьми посмотрел. Гениальный фильм! Вот таких фильмов должно быть как можно больше. Потому что для многих, наверное, особенно для молодого поколения, школьников, война где-то в прошлом. Но когда такие фильмы есть, которые говорят правду, как всё это было… Мы никогда не должны забывать уроки Великой Отечественной войны. Какой ценой — последний кадр был, сколько погибло людей. Американцев сколько там, англичан. И 27 млн граждан Советского Союза. Наших граждан», — рассказал Кравцов.

Полнометражный художественный фильм о Международном военном трибунале в Нюрнберге вышел в российский прокат 2 марта. В основу сценария лёг роман Александра Звягинцева «На веки вечные». Съёмки проходили в Москве, Московской и Калужской областях и Праге. Центральные роли исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Сергей Безруков и другие.

Ранее историки и эксперты рассказали об исторической значимости фильма «Нюрнберг» и объяснили, почему необходимо снимать подобные картины.

 

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