«Раз и навсегда осудить любое проявление нацизма»: эксперты — об исторической значимости фильма «Нюрнберг»

В картине режиссёра Николая Лебедева «Нюрнберг», которая вышла в прокат 2 марта, рассказывается о событиях вокруг знаменитого процесса над нацистскими преступниками по итогам Великой Отечественной войны. Суд над ними показан с разных сторон и точек зрения, авторы ленты в том числе уделили немало внимания попыткам различных сил помешать правосудию и наказанию нацистов. Историки и эксперты в беседе с RT поделились мнениями о картине и объяснили, почему снимать и смотреть такие фильмы необходимо.

Знаменитый Нюрнбергский процесс — суд над военным руководством фашистской Германии, лидерами Третьего рейха, военными преступниками и их пособниками — стал беспрецедентным историко-правовым явлением, повлиявшим на развитие международного уголовного права. Но несмотря на то что о Нюрнберге знают во всём мире, культурное освещение события оказалось довольно скудным: число даже документальных лент (не говоря о художественных) невелико.

В картине Николая Лебедева («Легенда №17», «Экипаж»), вышедшей в прокат в марте 2023 года, разносторонне демонстрируются события, происходившие в финале Великой Отечественной войны. Авторы ленты акцентируют внимание не только на самом трибунале, но и на попытках его сорвать: напряжение в отношениях между странами-союзницами нарастало, и далеко не все силы хотели правосудия. По словам политического обозревателя, бывшего руководителя израильской службы «Натив» Якова Кедми, по-настоящему в Нюрнбергском процессе был заинтересован только лидер СССР.

«Его (Нюрнбергский процесс. — RT), по существу, никто не хотел. Меньше всего его хотели англичане. Французы вообще были не (решающим. — RT) фактором. А американцы согласились на него, прежде всего президент Рузвельт, из собственных соображений. Но больше всего хотел этого процесса… Сталин. Это была его идея, и она была очень глубокой: осудить раз и навсегда любое проявление нацизма, нацистской идеологии и показать всю преступную суть нацистского режима, всю его бесчеловечность», — подчеркнул Кедми в беседе с RT.

Эксперт отметил: чтобы «заклеймить все проявления нацизма, как это должен был сделать Нюрнбергский процесс, войны на уничтожение других народов, других стран, для этого сейчас и нужно правильно осветить и возродить ту атмосферу, которая на короткое время воцарилась во время процесса». Кедми уверен, что в этом вопросе огромное значение имеет кинематограф, особенно документальный либо основанный на реальных событиях — как фильм Лебедева.

«Всё, что вы слышите с экрана, было произнесено либо на процессе, либо в кулуарах процесса. Здесь невозможно было отойти от правды жизни», — цитирует режиссёра фильма ТАСС.

Члены Международного военного трибунала от СССР подполковник Александр Волчков (слева) и генерал-майор юстиции Иона Никитченко в зале заседания в ходе Нюрнбергского процесса. Декабрь 1945 года. Германия

РИА Новости

© Виктор Кинеловский

Ключевую роль в Нюрнбергском процессе сыграли жёсткие и профессиональные действия советских обвинителей, а одну из финальных точек поставили кадры кинохроники, снятые фронтовыми операторами, — они позволили раскрыть страшную правду о нацистских концлагерях. Ужасные записи из Освенцима, Майданека и других лагерей смерти развеяли сомнения военного трибунала, и подсудимые, умело тянувшие время, не смогли уйти от заслуженного наказания.

«Нюрнбергский трибунал установил ответственность за преступления против человечности, — рассказал RT главный специалист РГАСПИ, ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ Сергей Соловьёв. — Впервые было продекларировано и проведено на практике, что даже главы государств за преступления против человечности должны нести наказание вне зависимости от своего положения. И нацизм был осуждён именно как такая система, которая на самом высшем уровне была преступной».

Как отмечает соавтор сценария «Нюрнберга» Александр Звягинцев в своей книге «Главный процесс человечества. Репортаж из прошлого. Обращение к будущему», в наши дни факты и историю борьбы с фашизмом пытаются перевернуть с ног на голову силы, желающие пересмотреть итоги Второй мировой войны. Они намеренно принижают главенствующую роль СССР в разгроме Германии, стремясь свести к нулю вклад страны, ценой огромных жертв спасшей мир от нацизма.

Именно поэтому фильмы, подобные «Нюрнбергу» Лебедева, сейчас не просто важны, а необходимы, считает Кедми.

«Лучше поздно, чем никогда. Это (выход фильма о Нюрнберге. — RT) должно было случиться намного раньше. И более объёмно. Но если раньше не было сделано, то сейчас его актуальность возрастает. Чем больше возрастает опасность возрождения нацизма и фашизма в их самых мерзких формах, тем больше необходимость и актуальность в том, чтобы противопоставить им правильное, здоровое, справедливое отношение на основе совершенно недавней истории», — заявил Кедми в беседе с RT.

Эксперт также отметил огромную значимость кино, которое поможет людям разобраться, «что такое Нюрнбергский процесс, как он родился, как ему мешали, как его пытались извратить».

Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых бывшие руководители гитлеровской Германии

РИА Новости

© Евгений Халдей

Точку зрения разделяет и Сергей Соловьёв. По его мнению, если тема фильма заинтересует зрителя, тот может пожелать более глубоко погрузиться в материал. Главное при этом — качество кино.

«Я считаю, это важно, а самое главное — нужно делать это хорошо. Всё-таки значительная часть людей исторические книги, даже научно-популярные, читать не будет. А если и захочет их прочитать, то только после того, как получит эстетическое, художественное, эмоциональное впечатление», — говорит Соловьёв.

Тема, поднятая Николаем Лебедевым в «Нюрнберге», как никогда актуальна в условиях современности, считает директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Школьник. Он убеждён, что «тема преступления против человечности сегодня приобретает новое звучание и современный смысл, учитывая специальную военную операцию, ситуацию на передовой, вопиющие факты геноцида мирного населения в Донбассе и бесчеловечного поведения орудующих там нацбатальонов и частей ВСУ».

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«Уверен, что эти преступления, перекликающиеся с чудовищными зверствами приспешников Гитлера, которые стали достоянием общественности и были осуждены благодаря Нюрнбергскому процессу, также получат правовую оценку и современные военные преступники понесут заслуженное наказание. Время «второго Нюрнберга» скоро придёт», — подчеркнул Школьник в беседе с RT.

Картина Николая Лебедева, в основу сценария которой лёг роман «На веки вечные» Александра Звягинцева, была анонсирована в 2018 году, а выпустить её изначально планировалось в 2020-м — к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Роли исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Сергей Безруков, Игорь Петренко, Евгений Миронов и другие. В съёмке некоторых сцен картины одновременно принимали участие более 700 человек. В качестве реквизита использовались копии реальных вещдоков, предъявленных на процессе, а костюмов для картины было изготовлено более 1,2 тыс.