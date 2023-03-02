Любовь на фоне Международного военного трибунала: о чём фильм Николая Лебедева «Нюрнберг»

В прокат вышла историческая картина «Нюрнберг» режиссёра Николая Лебедева. Все сюжетные линии в фильме сосредоточены вокруг одного события — Нюрнбергского процесса. Главный герой Игорь Волгин приезжает в Нюрнберг в качестве переводчика советской делегации, но преследует и личную цель — найти брата. В городе Волгин знакомится с русской девушкой Леной, и между героями вспыхивают чувства. Им придётся пройти через трудности и опасности на пути к мирной жизни. Роли в картине исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, а также Вольфганг Черни, Шарлотта Харвуд и другие. Съёмочная группа особое внимание уделила максимально подлинному воссозданию судебного процесса.

В четверг, 2 марта, в широкий прокат вышел фильм «Нюрнберг», в основу которого, помимо реальных событий, легла книга Александра Звягинцева «На веки вечные». Режиссёром и сценаристом выступил Николай Лебедев («Легенда №17», «Экипаж»). Как рассказал кинематографист на пресс-конференции, посвящённой выходу фильма, книга Звягинцева показалась ему подходящим материалом для ленты.

«Мне показалось, что это интересный материал в качестве основы для истории, поскольку это взгляд не участника процесса, а человека, который волею судьбы оказался втянутым в него. Мне думается, что, если бы каждый из нас попал в то время и оказался на Нюрнбергском процессе, он бы точно так же сидел где-нибудь на галёрке и наблюдал за происходящим со стороны», — размышлял режиссёр.

В фильме снялись как российские, так и зарубежные актёры. Главные роли исполнили Сергей Кемпо и Любовь Аксёнова. Также в ленте появляются Сергей Безруков, Евгений Миронов, Шарлотта Харвуд, Вольфганг Черни, Карстен Нёргор и другие.

Действие разворачивается в 1945 году. В Нюрнберге начинает работать Международный военный трибунал. На процесс съезжается огромное количество людей из разных стран, в том числе из СССР: адвокаты, журналисты, фотографы, переводчики и многие другие участники и свидетели.

Работать туда напрашивается и Игорь Волгин. Он намерен разыскать своего брата, чьи письма в последний раз были отправлены именно из Нюрнберга. Игорь прошёл всю войну, молод и силён, вдобавок ещё и знает иностранные языки. Поэтому он становится переводчиком в составе советской делегации.

В Нюрнберге Волгин знакомится с русской девушкой Леной. Между героями возникает связь, которая впоследствии перерождается в сильные чувства. Паре придётся пережить испытания, столкнуться со смертью и опасностью, но любовь поможет им преодолеть все невзгоды.

Николай Лебедев рассказал, что ещё во время написания сценария представил в роли Лены Любовь Аксёнову. С Сергеем Кемпо постановщик работает не в первый раз, поэтому изначально предполагал его на роль Игоря Волгина. Кинематографист отметил, что для него была важна любовная линия в картине.

«Мне кажется, это история человека, который до такой степени был обожжён войной, что ничего уже не чувствовал. И любовь возвращает его к жизни. Мне было очень важно, чтобы видели хрупкость этих отношений, неумелость, даже сбивчивость, потому что это не герои-любовники, которые знают, как себя вести, каждый из них сжат в тисках судьбы и ситуации, и они абсолютно неумелы — в этом и трогательность этих отношений, — говорит Лебедев.

© Кадр из фильма «Нюрнберг»/kinopoisk.ru

В фильме множество сюжетных линий, которые вертятся вокруг Нюрнбергского процесса. Все события взаимосвязаны и не выбиваются из общей истории. Однако некоторые линии раскрыты довольно поверхностно. Например, остаётся неясно, почему Хельмут был одержим фреской, которую нарисовал брат Волгина. А что касается брата — сначала герой Кемпо с энтузиазмом рвался в Нюрнберг ради поиска родного человека, но потом кажется, будто его новой знакомой Лене это нужно больше, чем ему самому. Из-за отсутствия некоторых деталей создаётся впечатление, что фильм урезали, чтобы вместить его в два часа.

В то же время видно, что съёмочная группа особенно много внимания уделила трибуналу. Заметны уважение режиссёра к истории и стремление не искажать события тех лет. По словам Николая Лебедева, работая над картиной, он тщательно изучал исторические факты, архивные записи и другие документы.

Зал Дворца правосудия, в котором судили нацистских преступников, был воссоздан на «Мосфильме». Площадь съёмочного пространства составила порядка 330 кв. м. Как отметил Сергей Безруков, исполнивший роль прокурора-обвинителя Романа Руденко, он бывал в нюрнбергском зале суда и, очутившись на съёмочной площадке, осознал, насколько команда сделала его схожим с оригиналом.

Многие детали и сцены реальной истории также были тщательно воссозданы командой. Например, расположение заключённых на скамье подсудимых, карикатурист в зале, доказательства зверств фашистов (засушенная голова узника лагеря Освенцим, абажуры и сумки из человеческой кожи), а также кончина Роберта Лея, руководителя Германского трудового фронта, которая произошла в камере ещё до начала разбирательств.

Артистов подбирали так, чтобы они были схожи с реальными прототипами, — в этом легко убедиться, взглянув на фотографии реальных подсудимых. По словам Безрукова, во время съёмок у него было ощущение, будто он в самом деле присутствует на Нюрнбергском процессе.

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Важной частью фильма стала музыка, написанная специально для него российским композитором Эдуардом Артемьевым. Потрясающие композиции звучат на протяжении всей ленты и помогают глубже прочувствовать некоторые моменты. Кроме того, в картине есть несколько эффектных сцен взрывов и боёв с использованием замедленной съёмки, что не может не добавлять трагизма и одновременно величия, особенно в сочетании с саундтреком. Артемьев скончался 29 декабря 2022 года, так и не побывав на премьере, и Николай Лебедев всю картину посвятил памяти композитора.

Отдельного упоминания заслуживает стремление режиссёра подчеркнуть химию общения между главными героями, сделав акценты на деталях.

Фильм напоминает о важном моменте в истории — первом Международном военном трибунале, — а также о том, с какими ужасами пришлось столкнуться человечеству во время Второй мировой войны. Немаловажный посыл картины заключается в том, что любовь действительно может изменить человека, дать силы и стимулы бороться, а также подарить душевный мир и надежду на лучшее будущее.