В Ижевске спрогнозировали ясную погоду 29 марта
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает izh.kp.ru.
Дневные температуры в пределах 0…+3 °С. Ночью температура опустится до -3 °С.
Наряду с этим стало известно, что в первые апрельские выходные во Владивостоке минимальная температура в пределах 0…+3 °С, максимальная +3…+6 °С. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные Примгидромета.
Континентальные районы окажутся в тёплом секторе циклона. Минимальная температура на большей территории +4…-3 °С, на северо-востоке -5…-8 °С, в прибрежных районах +3…+11 °С.
Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в пятницу, 31 марта, в Москве возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.