В Ижевске спрогнозировали ясную погоду 29 марта

По данным регионального Гидрометцентра, в Ижевске в среду, 29 марта, погода будет ясной и малооблачной.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Дневные температуры в пределах 0…+3 °С. Ночью температура опустится до -3 °С.

Наряду с этим стало известно, что в первые апрельские выходные во Владивостоке минимальная температура в пределах 0…+3 °С, максимальная +3…+6 °С. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные Примгидромета.

Континентальные районы окажутся в тёплом секторе циклона. Минимальная температура на большей территории +4…-3 °С, на северо-востоке -5…-8 °С, в прибрежных районах +3…+11 °С.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в пятницу, 31 марта, в Москве возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.