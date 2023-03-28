Метеоролог Позднякова спрогнозировала мокрый снег с дождём в Москве 31 марта

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в пятницу, 31 марта, в Москве возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что интенсивность осадков вырастет днём 29 марта и в ночь на 30 марта.

«29 марта нас ждёт циклон, сопоставимый со вчерашним. Мы будем находиться в центре циклона в середине недели. Пока улучшения погоды, чтобы её характер определял антициклон, не видно», — добавила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что ночные морозы до -27 °С ожидаются в ЯНАО в ближайшие дни.