Метеоролог Позднякова спрогнозировала мокрый снег с дождём в Москве 31 марта
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В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что интенсивность осадков вырастет днём 29 марта и в ночь на 30 марта.
«29 марта нас ждёт циклон, сопоставимый со вчерашним. Мы будем находиться в центре циклона в середине недели. Пока улучшения погоды, чтобы её характер определял антициклон, не видно», — добавила Позднякова.
Ранее URA.RU сообщало, что ночные морозы до -27 °С ожидаются в ЯНАО в ближайшие дни.