Высокая опасность пожаров грозит четырем регионам юга России и СКФО

Высокая пожарная опасность прогнозируется на текущей неделе в четырёх регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«На текущей неделе высокий — четвёртый — класс пожарной опасности прогнозируется на всей территории Астраханской области, Республики Калмыкия, местами на востоке Волгоградской области, в предгорных и горных районах Республики Дагестан», — говорится в сообщении института.

Отмечается, что риски возникновения единичных очагов природных пожаров также есть на территории Крыма, Бурятии, Адыгеи, Забайкальского, Приморского, Краснодарского краёв и Еврейской автономной области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ожидается похолодание с +15 до +7 °С в среду, 29 марта.