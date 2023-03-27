Синоптик Шувалов спрогнозировал холодную и дождливую погоду в Петербурге в ближайшие дни
- Gettyimages.ru
- © Alexei Polyansky / EyeEm
В беседе с «МК в Питере» он заявил, что в ночь на вторник, 28 марта, к городу подойдёт южный циклон, который принесёт обильные осадки — дождь и мокрый снег.
До конца недели температура воздуха составит -5...+5 °С. Возможен гололёд.
Дожди и ветер прогнозируются до пятницы.
«После будет перерыв, а потом новый циклон подойдёт с запада. Он принесёт порцию осадков. Боюсь, что такая погода сохранится до 5 апреля», — заключил Шувалов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ожидается похолодание с +15 до +7 °С в среду, 29 марта.