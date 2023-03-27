Синоптик Шувалов спрогнозировал холодную и дождливую погоду в Петербурге в ближайшие дни

Короткая ссылка
Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов спрогнозировал холодную и дождливую погоду в Петербурге в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

В беседе с «МК в Питере» он заявил, что в ночь на вторник, 28 марта, к городу подойдёт южный циклон, который принесёт обильные осадки — дождь и мокрый снег.

До конца недели температура воздуха составит -5...+5 °С. Возможен гололёд.

Дожди и ветер прогнозируются до пятницы.

«После будет перерыв, а потом новый циклон подойдёт с запада. Он принесёт порцию осадков. Боюсь, что такая погода сохранится до 5 апреля», — заключил Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ожидается похолодание с +15 до +7 °С в среду, 29 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить