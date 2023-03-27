Синоптик Шувалов спрогнозировал холодную и дождливую погоду в Петербурге в ближайшие дни

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

В беседе с «МК в Питере» он заявил, что в ночь на вторник, 28 марта, к городу подойдёт южный циклон, который принесёт обильные осадки — дождь и мокрый снег.

До конца недели температура воздуха составит -5...+5 °С. Возможен гололёд.

Дожди и ветер прогнозируются до пятницы.

«После будет перерыв, а потом новый циклон подойдёт с запада. Он принесёт порцию осадков. Боюсь, что такая погода сохранится до 5 апреля», — заключил Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ожидается похолодание с +15 до +7 °С в среду, 29 марта.