Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Соломоновых Островов
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано во вторник у побережья Соломоновых Островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр находился в 81 км к юго-западу от Буала.
Очаг залегал на глубине 80 км.
24 марта землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Турцией.
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