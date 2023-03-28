Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Соломоновых Островов

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано во вторник у побережья Соломоновых Островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр находился в 81 км к юго-западу от Буала.

Очаг залегал на глубине 80 км.

24 марта землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Турцией.