В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу, 25 марта, в Чили, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 162 км к северу от города Калама.

Очаг залегал на глубине 80 км.

24 марта землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Турцией.