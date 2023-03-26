В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу, 25 марта, в Чили, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков находился в 162 км к северу от города Калама.
Очаг залегал на глубине 80 км.
24 марта землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Турцией.
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