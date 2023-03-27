В Петербурге отреставрируют Московские триумфальные ворота

В Санкт-Петербурге будут отреставрированы Московские триумфальные ворота.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В ближайшее время начнётся демонтаж декора памятника, который будет отреставрирован в условиях мастерской. К основным реставрационным работам специалисты приступят, как только в Петербурге установится положительная температура воздуха, ориентировочно это апрель — май», — заявили в Государственном музее городской скульптуры.

Как уточнили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), реставрация должна быть завершена к концу 2024 года.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.