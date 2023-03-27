Дворец культуры «Химик» в Подмосковье признали памятником архитектуры

Главное управление культурного наследия Московской области рассмотрело заявление о включении ансамбля дворца культуры «Химик» в единый госреестр объектов культурного наследия.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект распоряжения о включении ДК «Химик» в Воскресенске в перечень выявленных объектов уже подготовлен.

Дворец культуры построен в 1950-х годах по проекту архитектора Константина Бартошевича.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.