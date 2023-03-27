В Ростовской области предупредили о грозах со шквалистым ветром

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В Ростовской области ожидаются первые в 2023 году весенние грозы.
В Ростовской области предупредили о грозах со шквалистым ветром
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По прогнозу, грозы могут надвигаться на область в течение 28—29 марта. Порывы ветра — до 18—20 м/с.

По ночам возможно похолодание до 0 °С.

Также стало известно, что утром 30 марта прогнозируется магнитная буря, последствия которой ощутят и жители Тюменской области, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

«Буря произошла в отсутствие крупных вспышек на Солнце и вызвана исключительно редким для событий такой силы фактором — попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра», — отмечается в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 31 марта в Москве и Московской области ожидаются ночные морозы.

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