Синоптик Шувалов предупредил о ночных заморозках 31 марта в Москве и области

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 31 марта в Москве и Московской области ожидаются ночные морозы.

«На этой неделе весна в Москве встанет на паузу: после десятидневного перерыва вернутся ночные морозы, хоть и слабые. Произойдёт это ближе к концу недели. Однако продержится такая погода недолго — максимум двое суток», — сообщил Шувалов «Известиям».

По его словам, в четверг похолодает до +5…+6 °С, ночью температура будет примерно такой же. В пятницу ночью температура может опустить до отрицательных значений. Однако днём воздух прогреется до +7…+8 °С.

С субботы, 1 апреля, ожидается до +10 °С днём и без заморозков ночью, заключил Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ожидается похолодание с +15 до +7 °С в среду, 29 марта.