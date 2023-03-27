Синоптик Шувалов предупредил о ночных заморозках 31 марта в Москве и области
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«На этой неделе весна в Москве встанет на паузу: после десятидневного перерыва вернутся ночные морозы, хоть и слабые. Произойдёт это ближе к концу недели. Однако продержится такая погода недолго — максимум двое суток», — сообщил Шувалов «Известиям».
По его словам, в четверг похолодает до +5…+6 °С, ночью температура будет примерно такой же. В пятницу ночью температура может опустить до отрицательных значений. Однако днём воздух прогреется до +7…+8 °С.
С субботы, 1 апреля, ожидается до +10 °С днём и без заморозков ночью, заключил Шувалов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ожидается похолодание с +15 до +7 °С в среду, 29 марта.