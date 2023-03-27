Волонтёры старше 50 лет впервые примут участие в проекте по расчистке территорий Арктики

Волонтёры старше 50 лет впервые примут участие в проекте «Чистая Арктика» по расчистке территорий региона от мусора.

Раньше в экспедиции по уборке арктических территорий набирали добровольцев не старше 35 лет, однако с 2023 года ситуация изменится, сообщила координатор волонтёрских групп экологического проекта «Чистая Арктика» Анастасия Фатерина, передаёт ИА «Север-Пресс».

«Раньше нам приходилось вежливо отказывать таким людям, руководствуясь возрастным цензом. Но в этом году принято решение о том, что в составе добровольческих отрядов появятся первые «серебряные» волонтёры», — прокомментировала она.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, что стимулирование экономического роста, кооперации и поддержки инвестиционных проектов входит в число главных задач для развития Арктики.