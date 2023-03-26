Синоптик Шувалов спрогнозировал аномально тёплую погоду в первой половине недели в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале следующей недели.

Специалист отметил, что в начале следующей недели будет «тепло и хорошо».

«Прогнозируются аномально положительные температуры, достигающие +6…+8 °С. То есть практически апрельская погода, соответствующая двадцатым числам апреля», — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в начале недели похолодание затронет Западную и Центральную Европу, а во второй половине недели холодный воздух подойдёт к Москве.

«Поэтому начиная со среды ночи будут морозными, -1…-2 °С. Но при этом, конечно, дневная температура будет положительной. Но, собственно говоря, температура и погода станет не такой тёплой и вернётся к своим истокам, к климатической норме конца марта», — заключил собеседник RT

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Челябинской области в выходные дни ожидается тёплая погода до +13 °С.