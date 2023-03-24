Синоптики спрогнозировали тёплую погоду в Челябинской области 25—26 марта

В Челябинской области ожидается тёплая погода в выходные, 25—26 марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Дневная температура может подняться вплоть до +13 °С», — отметили в ЦГМС.

В ночь на субботу температура воздуха составит до -2 °С, днём до +11 °С.

В воскресенье ночью прогнозируется -3...+2 °С, днём +8...+13 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.