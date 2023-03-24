Узнать больше

Синоптики спрогнозировали тёплую погоду в Челябинской области 25—26 марта

Короткая ссылка
В Челябинской области ожидается тёплая погода в выходные, 25—26 марта.
Синоптики спрогнозировали тёплую погоду в Челябинской области 25—26 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Donar / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Дневная температура может подняться вплоть до +13 °С», — отметили в ЦГМС.

В ночь на субботу температура воздуха составит до -2 °С, днём до +11 °С.

В воскресенье ночью прогнозируется -3...+2 °С, днём +8...+13 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить