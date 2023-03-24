Синоптики спрогнозировали тёплую погоду в Челябинской области 25—26 марта
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Дневная температура может подняться вплоть до +13 °С», — отметили в ЦГМС.
В ночь на субботу температура воздуха составит до -2 °С, днём до +11 °С.
В воскресенье ночью прогнозируется -3...+2 °С, днём +8...+13 °С.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.