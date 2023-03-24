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В Москве назвали лауреатов премии Минобороны России в области культуры и искусства

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В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась церемония вручения премии Министерства обороны России в области культуры и искусства. Мероприятие прошло накануне Дня работника культуры, который отмечается 25 марта.
В Москве назвали лауреатов премии Минобороны России в области культуры и искусства
  • Gettyimages.ru
  • © Nattawat Chakreyanan / EyeEm

Премии, которую вручают за проекты, направленные на военно-патриотическое воспитание, а также вносящие вклад в развитие культуры в Вооружённых силах России, удостоены актёр Владимир Машков, режиссёр и сценарист Игорь Угольников, скульптор Виталий Шанов, артисты Государственного академического Малого театра и другие.

«Во все времена отечественная культура служила сохранению самобытности России. Она с готовностью принимала всё лучшее и созидательное, отторгала всё лживое и сиюминутное, всё то, что могло разрушить преемственность духовных традиций наших народов, пошатнуть их нравственность и устои. Накопленный страной колоссальный культурный потенциал и сегодня позволяет нам успешно противостоять попыткам исказить историю, навязать российскому обществу чуждые ценности и нормы жизни», — говорится в приветственной речи министра обороны России Сергея Шойгу.

Премию Минобороны России в области культуры и искусств вручают за музыкальное, театральное и литературное творчество, изобразительное искусство, культурно-просветительские и прочие проекты. В прошлом году среди лауреатов был фильм «Небо» режиссёра Игоря Копылова.

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